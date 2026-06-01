Independent Bank Aktie

Independent Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907842 / ISIN: US4538361084

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Langfristige Investition 01.06.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Independent Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Independent Bank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Independent Bank-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Independent Bank-Papier bei 49,79 USD. Bei einem Independent Bank-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,008 Independent Bank-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 158,83 USD, da sich der Wert einer Independent Bank-Aktie am 29.05.2026 auf 79,08 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 58,83 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Independent Bank belief sich zuletzt auf 3,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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