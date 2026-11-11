Independent Bank Aktie
WKN DE: A1C4BY / ISIN: US4538386099
|Rentabler Independent Bank-Einstieg?
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11.11.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Independent Bank von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 11.11.2016 wurde die Independent Bank-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 17,70 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5,650 Independent Bank-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 207,01 USD, da sich der Wert einer Independent Bank-Aktie am 10.11.2026 auf 36,64 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 207,01 USD, was einer positiven Performance von 107,01 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Independent Bank bezifferte sich zuletzt auf 811,85 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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