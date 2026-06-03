Independent Bank Aktie

Independent Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C4BY / ISIN: US4538386099

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Rentable Independent Bank-Anlage? 03.06.2026 16:04:19

NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Independent Bank von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Independent Bank-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Independent Bank-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Independent Bank-Anteile bei 31,70 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Independent Bank-Aktie investierten, hätten nun 31,546 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.06.2026 auf 34,26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 080,76 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,08 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Independent Bank belief sich jüngst auf 695,03 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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