Independent Bank Aktie
WKN: 907842 / ISIN: US4538361084
|Independent Bank-Anlage im Blick
|
03.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Independent Bank von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Independent Bank-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Independent Bank-Anteile bei 62,06 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,611 Independent Bank-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 135,08 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Papiers am 31.07.2026 auf 83,83 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 35,08 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Independent Bank bezifferte sich zuletzt auf 4,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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