NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Independent Bank von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Independent Bank eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Independent Bank-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Independent Bank-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 71,51 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 13,984 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 82,06 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 147,53 USD wert. Das entspricht einem Plus von 14,75 Prozent.

Independent Bank war somit zuletzt am Markt 3,88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at