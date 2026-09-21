NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Independent Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Independent Bank eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Independent Bank-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Independent Bank-Anteile an diesem Tag 52,96 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Independent Bank-Aktie investierten, hätten nun 18,882 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 82,24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 552,87 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 55,29 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Independent Bank zuletzt 3,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at