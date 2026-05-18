Independent Bank Aktie
WKN: 907842 / ISIN: US4538361084
|Independent Bank-Anlage im Blick
|
18.05.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Independent Bank von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Independent Bank-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Independent Bank-Anteile bei 48,78 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 20,500 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 558,84 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Papiers am 15.05.2026 auf 76,04 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 55,88 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Independent Bank eine Marktkapitalisierung von 3,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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