Independent Bank Aktie
WKN: 907842 / ISIN: US4538361084
01.12.2025 16:04:14
NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Independent Bank von vor 3 Jahren gekostet
Das Independent Bank-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Independent Bank-Papier an diesem Tag 90,86 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 110,059 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 929,78 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Papiers am 28.11.2025 auf 72,05 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 20,70 Prozent gleich.
Alle Independent Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
