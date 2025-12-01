NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Independent Bank von vor 3 Jahren gekostet

Das Independent Bank-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Independent Bank-Papier an diesem Tag 90,86 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 110,059 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 929,78 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Papiers am 28.11.2025 auf 72,05 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 20,70 Prozent gleich.

Alle Independent Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at