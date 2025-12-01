Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Independent Bank Aktie

Independent Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907842 / ISIN: US4538361084

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Independent Bank-Anlage? 01.12.2025 16:04:14

NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Independent Bank von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren Independent Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Das Independent Bank-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Independent Bank-Papier an diesem Tag 90,86 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 110,059 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 929,78 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Papiers am 28.11.2025 auf 72,05 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 20,70 Prozent gleich.

Alle Independent Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Independent Bank Corp. (Massachusetts)mehr Nachrichten

Analysen zu Independent Bank Corp. (Massachusetts)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Independent Bank Corp. (Massachusetts) 73,30 1,73% Independent Bank Corp. (Massachusetts)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:02 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
17:08 Die Top 20 der größten europäischen Banken
16:24 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen