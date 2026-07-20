Independent Bank Aktie
WKN: 907842 / ISIN: US4538361084
|Independent Bank-Investition
|
20.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Independent Bank von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Independent Bank-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Independent Bank-Papier bei 70,11 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,263 Anteilen. Die gehaltenen Independent Bank-Aktien wären am 17.07.2026 1 205,39 USD wert, da der Schlussstand 84,51 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +20,54 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Independent Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 4,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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