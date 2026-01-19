Independent Bank Aktie
WKN: 907842 / ISIN: US4538361084
|Independent Bank-Investition
|
19.01.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Independent Bank von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Independent Bank-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 67,04 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 149,165 Independent Bank-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 403,64 USD, da sich der Wert einer Independent Bank-Aktie am 16.01.2026 auf 76,45 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 14,04 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Independent Bank einen Börsenwert von 3,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!