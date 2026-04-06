NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Independent Bank-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Independent Bank-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Independent Bank-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 44,87 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 22,287 Independent Bank-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 711,17 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Papiers am 02.04.2026 auf 76,78 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 71,12 Prozent zugenommen.

Alle Independent Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at