Independent Bank Aktie

Independent Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907842 / ISIN: US4538361084

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Frühe Investition 06.04.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Independent Bank-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Independent Bank-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Independent Bank-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 44,87 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 22,287 Independent Bank-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 711,17 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Papiers am 02.04.2026 auf 76,78 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 71,12 Prozent zugenommen.

Alle Independent Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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