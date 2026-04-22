NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Independent Bank-Investment von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Independent Bank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Independent Bank-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Independent Bank-Papier an diesem Tag 22,52 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 44,405 Independent Bank-Papiere. Die gehaltenen Independent Bank-Anteile wären am 21.04.2026 1 488,01 USD wert, da der Schlussstand 33,51 USD betrug. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 488,01 USD entspricht einer Performance von +48,80 Prozent.

Am Markt war Independent Bank jüngst 707,49 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at