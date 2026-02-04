NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Independent Bank von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Independent Bank-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Independent Bank-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Independent Bank-Anteile an diesem Tag 14,88 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 672,043 Independent Bank-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 03.02.2026 auf 36,32 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24 408,60 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 144,09 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Independent Bank zuletzt 750,93 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at