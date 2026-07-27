Independent Bank Aktie

Independent Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907842 / ISIN: US4538361084

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Profitable Independent Bank-Investition? 27.07.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Independent Bank von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Independent Bank eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Independent Bank-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Independent Bank-Anteile an diesem Tag bei 51,00 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Independent Bank-Aktie investierten, hätten nun 196,078 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 690,20 USD, da sich der Wert einer Independent Bank-Aktie am 24.07.2026 auf 85,12 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 66,90 Prozent gleich.

Independent Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,09 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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