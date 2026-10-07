NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Independent Bank von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Independent Bank-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Independent Bank-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Independent Bank-Papier bei 21,99 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Independent Bank-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 45,475 Independent Bank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 627,56 USD, da sich der Wert einer Independent Bank-Aktie am 06.10.2026 auf 35,79 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 62,76 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Independent Bank belief sich jüngst auf 794,19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at