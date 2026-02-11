Independent Bank Aktie

Independent Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C4BY / ISIN: US4538386099

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Independent Bank-Investment im Blick 11.02.2026 16:04:22

NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Independent Bank-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Independent Bank-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Independent Bank-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Independent Bank-Papier bei 36,49 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,740 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.02.2026 98,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36,03 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 1,26 Prozent.

Jüngst verzeichnete Independent Bank eine Marktkapitalisierung von 746,09 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Independent Bank Corp Michigan

mehr Nachrichten