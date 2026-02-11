Independent Bank Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Independent Bank-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Independent Bank-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Independent Bank-Papier bei 36,49 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,740 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.02.2026 98,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36,03 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 1,26 Prozent.
Jüngst verzeichnete Independent Bank eine Marktkapitalisierung von 746,09 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
