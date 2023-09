NASDAQ Composite Index-Titel Infosys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Infosys eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Infosys-Aktie Anlegern gebracht.

Am 29.08.2020 wurde die Infosys-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 12,81 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Infosys-Papier investiert hätte, hätte er nun 780,640 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.08.2023 auf 17,33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 528,49 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +35,28 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at