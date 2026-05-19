NASDAQ Composite Index-Titel Infosys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infosys von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Infosys-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Infosys-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Infosys-Anteile bei 9,24 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Infosys-Aktie investiert, befänden sich nun 10,828 Infosys-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 136,33 USD, da sich der Wert eines Infosys-Anteils am 18.05.2026 auf 12,59 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 36,33 Prozent angewachsen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at