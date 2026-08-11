Infosys Aktie
WKN: 919668 / ISIN: US4567881085
|Lohnender Infosys-Einstieg?
|
11.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Infosys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Infosys von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Infosys-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Infosys-Aktie an diesem Tag 8,22 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,173 Infosys-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (12,56 USD), wäre das Investment nun 152,89 USD wert. Mit einer Performance von +52,89 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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