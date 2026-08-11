NASDAQ Composite Index-Titel Infosys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Infosys von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Infosys-Aktie Investoren gebracht.

Die Infosys-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Infosys-Aktie an diesem Tag 8,22 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,173 Infosys-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (12,56 USD), wäre das Investment nun 152,89 USD wert. Mit einer Performance von +52,89 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at