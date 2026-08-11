Infosys Aktie

Infosys für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919668 / ISIN: US4567881085

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender Infosys-Einstieg? 11.08.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel Infosys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Infosys von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Infosys-Aktie Investoren gebracht.

Die Infosys-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Infosys-Aktie an diesem Tag 8,22 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,173 Infosys-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (12,56 USD), wäre das Investment nun 152,89 USD wert. Mit einer Performance von +52,89 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Infosys Ltd. (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu Infosys Ltd. (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Infosys Ltd. (spons. ADRs) 10,90 0,00% Infosys Ltd. (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich mit Verlusten -- ATX geht etwas stärker in den Feierabend -- DAX beendet Handel nach Rekord fester -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag mit einem kleinen Plus. Unterdessen verbuchte der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen