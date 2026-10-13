NASDAQ Composite Index-Titel Infosys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Infosys von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Infosys-Investment gewesen.

Infosys-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 16,78 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Infosys-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,959 Infosys-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 12.10.2026 64,54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,83 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 35,46 Prozent verkleinert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at