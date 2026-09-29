NASDAQ Composite Index-Titel Infosys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Infosys-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Infosys-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Infosys-Anteile betrug an diesem Tag 22,48 USD. Bei einem Infosys-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 44,484 Infosys-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 10,52 USD gerechnet, wäre die Investition nun 467,97 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 53,20 Prozent verringert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at