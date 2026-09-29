Infosys Aktie
WKN: 919668 / ISIN: US4567881085
|Lukrative Infosys-Anlage?
|
29.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Infosys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Infosys-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Infosys-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Infosys-Anteile betrug an diesem Tag 22,48 USD. Bei einem Infosys-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 44,484 Infosys-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 10,52 USD gerechnet, wäre die Investition nun 467,97 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 53,20 Prozent verringert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Infosys Ltd. (spons. ADRs)
Analysen zu Infosys Ltd. (spons. ADRs)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Infosys Ltd. (spons. ADRs)
|9,28
|0,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich tief im Minus -- DAX letztlich wenig verändert -- Börsen in Asien schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich tiefer. Am deutschen Aktienmarkt war ein knappes Plus zu sehen. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag auf unsicherem Terrain. Anleger in Asien waren mehrheitlich in Verkauflaune.