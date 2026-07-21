Infosys Aktie

Infosys für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919668 / ISIN: US4567881085

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Lukrative Infosys-Anlage? 21.07.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Titel Infosys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Infosys-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Infosys eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Infosys-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Infosys-Anteile bei 18,19 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 5,498 Infosys-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 11,31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 62,18 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 37,82 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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