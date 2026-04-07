Infosys Aktie
WKN: 919668 / ISIN: US4567881085
|Frühe Anlage
|
07.04.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel Infosys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Infosys von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die Infosys-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Infosys-Papier bei 17,25 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,797 Infosys-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 79,42 USD, da sich der Wert einer Infosys-Aktie am 06.04.2026 auf 13,70 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 20,58 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!