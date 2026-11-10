Infosys Aktie
WKN: 919668 / ISIN: US4567881085
|Hochrechnung
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10.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Infosys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Infosys von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Infosys-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Infosys-Anteile an diesem Tag 16,76 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 59,666 Infosys-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 12,39 USD gerechnet, wäre die Investition nun 739,26 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 26,07 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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