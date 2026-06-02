Infosys Aktie

Infosys für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919668 / ISIN: US4567881085

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Hochrechnung 02.06.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Titel Infosys-Aktie: So viel Verlust hätte eine Infosys-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Infosys-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Das Infosys-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 15,80 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 632,911 Infosys-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 01.06.2026 auf 13,41 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 487,34 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 15,13 Prozent vermindert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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