Infosys Aktie
WKN: 919668 / ISIN: US4567881085
|Infosys-Anlage unter der Lupe
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20.10.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel Infosys-Aktie: So viel Verlust hätte eine Infosys-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Infosys-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Infosys-Aktie an diesem Tag bei 16,97 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 58,928 Infosys-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Infosys-Aktie auf 12,20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 718,92 USD wert. Damit wäre die Investition 28,11 Prozent weniger wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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