NASDAQ Composite Index-Titel Infosys-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Infosys von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Infosys-Aktien verlieren können.

Am 04.08.2021 wurde das Infosys-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Infosys-Papiers betrug an diesem Tag 22,64 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Infosys-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 441,696 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 410,78 USD, da sich der Wert eines Infosys-Papiers am 03.08.2026 auf 12,25 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 45,89 Prozent gleich.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at