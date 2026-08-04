Infosys Aktie
WKN: 919668 / ISIN: US4567881085
|Infosys-Investment im Blick
|
04.08.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel Infosys-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Infosys von vor 5 Jahren bedeutet
Am 04.08.2021 wurde das Infosys-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Infosys-Papiers betrug an diesem Tag 22,64 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Infosys-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 441,696 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 410,78 USD, da sich der Wert eines Infosys-Papiers am 03.08.2026 auf 12,25 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 45,89 Prozent gleich.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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