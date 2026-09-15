Infosys Aktie
WKN: 919668 / ISIN: US4567881085
|Profitabler Infosys-Einstieg?
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15.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Infosys-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Infosys von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde die Infosys-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 16,92 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Infosys-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 591,017 Infosys-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 11,60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 855,79 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,44 Prozent verringert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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