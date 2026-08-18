Infosys Aktie

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WKN: 919668 / ISIN: US4567881085

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Profitable Infosys-Investition? 18.08.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel Infosys-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Infosys von vor einem Jahr angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Infosys-Aktie Investoren gebracht.

Das Infosys-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Infosys-Anteile betrug an diesem Tag 16,41 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Infosys-Aktie investierten, hätten nun 60,938 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.08.2026 auf 11,62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 708,10 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 29,19 Prozent verkleinert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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