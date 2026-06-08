NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Innodata-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Innodata-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Innodata-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 51,23 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 19,520 Innodata-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Innodata-Papiere wären am 05.06.2026 1 990,44 USD wert, da der Schlussstand 101,97 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 99,04 Prozent.

Zuletzt verbuchte Innodata einen Börsenwert von 3,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at