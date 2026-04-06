Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
|Langfristige Anlage
|
06.04.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Innodata von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die Innodata-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Innodata-Papiers betrug an diesem Tag 2,29 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 436,681 Innodata-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 38,47 USD gerechnet, wäre die Investition nun 16 799,13 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1 579,91 Prozent angewachsen.
Innodata wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,26 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Innodata Inc.
|
06.04.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Innodata von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
31.03.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zündet schlussendlich Kursrakete (finanzen.at)
|
31.03.26
|NASDAQ-Handel: So performt der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
|
30.03.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Innodata von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.03.26
|Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
27.03.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite schwächelt (finanzen.at)
|
27.03.26
|Schwacher Handel in New York: So performt der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
|
27.03.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Innodata Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Innodata Inc.
|33,75
|1,11%