NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Innodata von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Innodata-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde die Innodata-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Innodata-Papiers betrug an diesem Tag 2,29 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 436,681 Innodata-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 38,47 USD gerechnet, wäre die Investition nun 16 799,13 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1 579,91 Prozent angewachsen.

Innodata wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,26 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at