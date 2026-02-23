NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Innodata von vor 3 Jahren abgeworfen

Innodata Aktie
Die Innodata-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Innodata-Papier an diesem Tag 6,46 USD wert. Bei einem Innodata-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 154,799 Innodata-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 44,82 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 938,08 USD wert. Damit wäre die Investition 593,81 Prozent mehr wert.
Der Innodata-Wert an der Börse wurde auf 1,43 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
