NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Innodata von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Innodata-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Innodata-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Innodata-Papier bei 8,28 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 12,077 Innodata-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.04.2026 auf 46,93 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 566,79 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 566,79 USD, was einer positiven Performance von 466,79 Prozent entspricht.

Innodata war somit zuletzt am Markt 1,53 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at