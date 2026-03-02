Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
|Innodata-Anlage im Blick
|
02.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Innodata von vor 5 Jahren eingefahren
Innodata-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6,16 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Innodata-Aktie investiert hat, hat nun 1 623,377 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 71 704,55 USD, da sich der Wert eines Innodata-Anteils am 27.02.2026 auf 44,17 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 71 704,55 USD, was einer positiven Performance von 617,05 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Innodata betrug jüngst 1,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
