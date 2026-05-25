Innodata Aktie

Innodata für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907651 / ISIN: US4576422053

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Innodata-Investition 25.05.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Innodata-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Innodata-Aktien gewesen.

Am 25.05.2021 wurden Innodata-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Innodata-Anteile bei 6,47 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Innodata-Aktie investiert hat, hat nun 1 545,595 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 147 573,42 USD, da sich der Wert eines Innodata-Anteils am 22.05.2026 auf 95,48 USD belief. Das entspricht einem Plus von 1 375,73 Prozent.

Innodata wurde am Markt mit 3,12 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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