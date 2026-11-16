NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Innodata von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Innodata-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 16.11.2016 wurden Innodata-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2,10 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Innodata-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 47,619 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 35,46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 688,57 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 1 588,57 Prozent.

Innodata war somit zuletzt am Markt 1,22 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at