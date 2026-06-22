Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
|Langfristige Investition
|
22.06.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Innodata von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Innodata-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7,19 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Innodata-Aktie investierten, hätten nun 13,908 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 328,23 USD, da sich der Wert einer Innodata-Aktie am 18.06.2026 auf 95,50 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1 228,23 Prozent zugenommen.
Innodata markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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