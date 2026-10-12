NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Innodata von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Innodata-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Innodata-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 9,94 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 100,604 Innodata-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 09.10.2026 6 241,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 62,04 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 524,14 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Innodata betrug jüngst 2,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at