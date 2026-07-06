Innodata Aktie

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WKN: 907651 / ISIN: US4576422053

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Profitabler Innodata-Einstieg? 06.07.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Innodata von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Innodata-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Innodata-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 50,13 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Innodata-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 199,481 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.07.2026 auf 68,88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 740,28 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 37,40 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Innodata eine Börsenbewertung in Höhe von 2,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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