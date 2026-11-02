Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
|Hochrechnung
|
02.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel hätte eine Investition in Innodata von vor 3 Jahren abgeworfen
Innodata-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 8,07 USD. Bei einem Innodata-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 123,916 Innodata-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 428,75 USD, da sich der Wert eines Innodata-Papiers am 30.10.2026 auf 43,81 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 442,87 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Innodata zuletzt 1,51 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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