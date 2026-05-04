NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Innodata-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Innodata-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Innodata-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Innodata-Papier bei 2,19 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Innodata-Aktie investiert, befänden sich nun 4 566,210 Innodata-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Innodata-Anteile wären am 01.05.2026 201 004,57 USD wert, da der Schlussstand 44,02 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +1 910,05 Prozent.

Insgesamt war Innodata zuletzt 1,43 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at