Innodata Aktie

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WKN: 907651 / ISIN: US4576422053

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Langfristige Investition 27.04.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Innodata-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Innodata gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Innodata-Aktie statt. Der Schlusskurs der Innodata-Aktie betrug an diesem Tag 6,51 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Innodata-Aktie investierten, hätten nun 153,610 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 503,84 USD, da sich der Wert eines Innodata-Anteils am 24.04.2026 auf 42,34 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 550,38 Prozent gesteigert.

Innodata erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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