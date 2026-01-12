Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
12.01.2026 16:03:35
NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Innodata von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Innodata-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Innodata-Anteile an diesem Tag 2,48 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 403,226 Innodata-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.01.2026 auf 64,97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26 197,58 USD wert. Damit wäre die Investition um 2 519,76 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Innodata bezifferte sich zuletzt auf 2,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
