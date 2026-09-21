Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
|Innodata-Performance
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21.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Innodata von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Innodata-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 2,29 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Innodata-Aktie investiert hat, hat nun 436,681 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Innodata-Papiers auf 57,14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 951,97 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 24 951,97 USD, was einer positiven Performance von 2 395,20 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Innodata belief sich zuletzt auf 1,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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