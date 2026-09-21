NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Innodata von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Innodata gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Innodata-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 2,29 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Innodata-Aktie investiert hat, hat nun 436,681 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Innodata-Papiers auf 57,14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 951,97 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 24 951,97 USD, was einer positiven Performance von 2 395,20 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Innodata belief sich zuletzt auf 1,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at