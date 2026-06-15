Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
|Langfristige Performance
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15.06.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Innodata von vor 3 Jahren verdient
Am 15.06.2023 wurden Innodata-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Innodata-Aktie bei 11,76 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 850,340 Innodata-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Innodata-Aktie auf 100,90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 85 799,32 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 757,99 Prozent gesteigert.
Innodata wurde am Markt mit 3,30 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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