Innodata Aktie

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WKN: 907651 / ISIN: US4576422053

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Innodata-Investmentbeispiel 03.08.2026 16:03:30

NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Innodata von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in Innodata-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Innodata-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 44,96 USD wert. Bei einem Innodata-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,224 Innodata-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 62,83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 139,76 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 39,76 Prozent zugenommen.

Der Innodata-Wert an der Börse wurde auf 2,05 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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