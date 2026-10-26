Innodata Aktie

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WKN: 907651 / ISIN: US4576422053

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Rentable Innodata-Investition? 26.10.2026 16:04:07

NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel Verlust hätte eine Innodata-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Innodata-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Innodata-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 76,65 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Innodata-Aktie investiert, befänden sich nun 1,305 Innodata-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2026 auf 59,39 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 77,48 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 22,52 Prozent verkleinert.

Alle Innodata-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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