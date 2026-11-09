Integra LifeSciences Holdings Aktie

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WKN DE: 897013 / ISIN: US4579852082

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Lohnendes Integra LifeSciences-Investment? 09.11.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Titel Integra LifeSciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Integra LifeSciences von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Integra LifeSciences-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die Integra LifeSciences-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 12,04 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Integra LifeSciences-Papier investiert hätte, befänden sich nun 830,565 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 146,18 USD, da sich der Wert eines Integra LifeSciences-Papiers am 06.11.2026 auf 13,42 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 11,46 Prozent.

Alle Integra LifeSciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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