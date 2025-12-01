Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Integra LifeSciences Holdings Aktie

WKN DE: 897013 / ISIN: US4579852082

Rentable Integra LifeSciences-Anlage? 01.12.2025 16:04:14

NASDAQ Composite Index-Titel Integra LifeSciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Integra LifeSciences von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Integra LifeSciences-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Integra LifeSciences-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Integra LifeSciences-Aktie an diesem Tag bei 31,99 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 312,647 Integra LifeSciences-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Integra LifeSciences-Papiers auf 13,12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 101,92 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 58,98 Prozent verkleinert.

Integra LifeSciences wurde am Markt mit 1,02 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

