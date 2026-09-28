NASDAQ Composite Index-Titel Integra LifeSciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Integra LifeSciences-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Integra LifeSciences-Aktien verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde die Integra LifeSciences-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Integra LifeSciences-Papier bei 70,53 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 141,784 Integra LifeSciences-Aktien im Depot. Die gehaltenen Integra LifeSciences-Anteile wären am 25.09.2026 2 285,55 USD wert, da der Schlussstand 16,12 USD betrug. Aus 10 000 USD wurden somit 2 285,55 USD, was einer negativen Performance von 77,14 Prozent entspricht.

Integra LifeSciences erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at